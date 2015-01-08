Боевики вернулись к применению РСЗО "Ураган" - Лысенко

Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

По его словам, вчера кроме стрелкового оружия и минометов террористы использовали против сил АТО установки «Град», а также вели огонь из более мощных реактивных систем залпового огня - РСЗО «Ураган».

«За последние месяцы боевики впервые применили эти ракетные системы», - сказал Лысенко.

Читайте такжеПогибший в Донецке сотрудник Красного креста мог быть убит из-за обстрела «Ураганами»Он отметил, что в районе села Крымское Новоайдарского района боевики предприняли попытку нападения на блокпост Нацгвардии Украины, нападение было отбито, противник понес значительные потери.

По словам Лысенко, по оперативной информации, на оккупированных на востоке территориях зафиксированы дальнейшие переброски подразделений ВС РФ и военной техники.

«Наиболее активные накопления пророссийских военных формирований фиксируются на территории Донецкой области», - сказал Лысенко.

Он отметил, что пророссийские боевики продолжают использование беспилотников, в частности, сегодня утром в районе населенного пункта Великая Новоселка Донецкой области был зафиксирован пограничниками полет одного беспилотника.