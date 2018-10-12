Пожар на арсенале под Ичней: возобновлено электро- и водоснабжение всех населенных пунктов в зоне ЧС

В то же время, без газоснабжения еще остаются более 4700 абонентов в 8 населенных пунктах Ичнянского района.

В Черниговской области возобновлено электро- и водоснабжение всех населенных пунктов в зоне взрывов военного арсенала вблизи города Ичня.

Об этом сообщили в департаменте информационной деятельности и связей с общественностью Черниговской ОГА.

Согласно сообщению, по состоянию на 18 часов 12 октября подача электроэнергии обеспечена ко всем населенным пунктам в зоне чрезвычайной ситуации на Ичнянщине.

Также сегодня соответствующие службы в полном объеме обеспечили восстановление водоотвода и водоснабжения.

"Во всех населенных пунктах есть стационарная телефонная связь. В случае поступления жалоб на качество или вообще отсутствие связи, на место немедленно выезжают бригады быстрого реагирования", - уточнили в ОГА.

В то же время, без газоснабжения еще остаются более 4700 абонентов в 8 населенных пунктах Ичнянского района (г. Ичня, с. Гмырянка, с. Иржавец, с. Гужовка, с. Рожновка, с. Крупичполе, с. Буримка, с. Максимовка). К работам по подключению газоснабжения будут дополнительно привлечены 104 человека и 13 единиц техники.

Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации продолжается.

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Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар.

С прилегающих территорий были эвакуированы более 12,5 тысяч человек. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций от газоснабжения отключены г. Ичня и 11 населенных пунктов Ичнянского района.

Работает оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии. СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале. В Ичне и ближайших населенных пунктах началась операция по разминированию территория в радиусе 16 км от военного арсенала.

Правительство для преодоления последствий взрывов на военном арсенале вблизи Ични выделило 100 млн грн.

Справка: площадь территории 6-го арсенала Минобороны составляет 682 га, в том числе 402 га - техническая территория, на которой расположены 128 мест хранения боеприпасов. На арсенале хранилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов.