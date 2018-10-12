СБУ разоблачила экс-заместителя председателя Высшего Хозсуда Емельянова на финансировании терроризма

Судья за неправомерное вознаграждение "влиял" на вынесение необходимых заказчикам судебных решений, а для легализации полученных средств скупал бизнес-объекты и коммерческую недвижимость на временно оккупированных территориях.

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках начатого уголовного производства разоблачили бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда на финансировании террористических организаций "Д/ЛНР".

"Оперативники спецслужбы установили, что во время пребывания на должности злоумышленник за неправомерное вознаграждение "влиял" на вынесение необходимых заказчикам судебных решений. Для легализации полученных средств судья через доверенных и подставных лиц, в частности, скупал бизнес-объекты и коммерческую недвижимость на временно оккупированных террористами территориях Донетчины", - говорится в сообщении на сайте СБУ.

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Сотрудники СБ Украины задокументировали, что коммерческие структуры, подконтрольные бывшему заместителю председателя суда, регулярно платили налоги и сборы так называемым официальным ведомствам террористов.

При этом, в одном из помещений, приобретенных судьей в Донецке, было размещено подразделение фейкового центробанка "ДНР".

"Во время санкционированных следственных действий в Киеве по адресам проживания злоумышленника, других фигурантов дела и их офисах правоохранители изъяли документацию и носители информации, которые могут свидетельствовать о причастности злоумышленников к совершению коммерческих сделок на территории ОРДЛО и финансировании террористов", - отметили в Службе.

Сотрудники СБУ также изъяли более 210 тысяч долларов США, более чем 11 тысяч евро и более 230 тысяч гривен.

"По одному из адресов фигурантов дела оперативники спецслужбы обнаружили и самого бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда", - добавили в СБУ.

Продолжается досудебное расследование по уголовному производству, начатому по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (Финансирование терроризма).

Источники "Украинской правды" в ведомстве сообщили, что речь идет о скандальном судье Артуре Емельянове.

4 июня Высший совет правосудия временно отстранил Артура Емельянова от осуществления правосудия. Его подозревают в коррупции и давлении на судей.

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Как сообщал УНИАН, 18 октября 2016 года ГПУ сообщила о подозрении судьям Высшего хозяйственного суда Емельянову и Виктору Татькову в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 УК Украины.

В ведомстве отметили, что следствие имеет доказательства того, что эти лица в 2011 - 2014 годах фактически подчинили себе систему принятия судебных решений.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, исследуется около 7 тыс. случаев незаконного вмешательства в автоматизированную систему распределения дел и заявлений, вмешательство в деятельность судей с целью вынесения ими нужных злоумышленникам неправосудных решений в хозяйственных судах всех инстанций.

Емельянову была избрана мера пресечения в виде залога в размере 1,5 млн грн.

12 января 2017 года Высший совет юстиции на два месяца отстранил Емельянова от исполнения обязанностей, срок которого истекал 12 марта.

3 марта 2017 года Емельянов выиграл иск о восстановлении в должности.

12 марта Высший совет правосудия продлил до 17 апреля 2017 года срок отстранения Емельянова от выполнения обязанностей судьи.