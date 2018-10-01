В Украине стартовал осенний призыв на срочную службу (видео)

На срочную военную службу должны призвать 17960 граждан Украины.

В Украине стартовал осенний призыв граждан на срочную военную службу, который продлится до 31 декабря.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

В ведомстве напомнили, что в течение октября-декабря текущего года в соответствии с указом президента Украины Петра Порошенко № 274/2018 и распоряжения Кабинета министров Украины будут проводиться мероприятия осеннего призыва граждан на срочную военную службу.

«Осенью в Вооруженные силы Украины и других воинских формирований на срочную военнуюслужбу будет призвано 17960 граждан Украины», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ ВСУ рассказали об основаниях для отсрочки от службы в армии

Так, планируется направить в Вооруженные силы Украины 9010 человек, в Национальную гвардию Украины - 6500 человек, Государственную пограничную службу - 1550 человек, Государственную специальную службу транспорта - 900 человек.

Работа призывных комиссий всех уровней запланирована с 1 октября по 30 декабря 2018 года.

Отправка команд молодого пополнения в воинские части начнется с 8 октября и завершится 28 декабря.