В Кривом Роге при пожаре в больничной палате погиб человек
09:28, 08 января 2015Общество
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В Кривом Роге вчера в 23.35 в городской больнице в палате на 4-м этаже возник пожар, в результате которого погиб человек.
В Кривом Роге при пожаре в больничной палате погиб человек / Фото: УНИАН
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в 23.50 пожар был ликвидирован.
Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателей.
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