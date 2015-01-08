В Кривом Роге при пожаре в больничной палате погиб человек

В Кривом Роге вчера в 23.35 в городской больнице в палате на 4-м этаже возник пожар, в результате которого погиб человек.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в 23.50 пожар был ликвидирован. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателей.

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