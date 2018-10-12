Львовские спасатели прошли сквозь огонь горящей нефти (фоторепортаж)

Для одних обучение стало настоящим испытаний, а для других – это обыденное дело.

На территории Бориславского учебного полигона Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области состоялись занятия по психологической подготовке с личным составом пожарно-спасательных подразделений Львовщины.

Как пишет Гал-инфо, более сотни молодых и опытных спасателей улучшали свои практические профессиональные навыки. Для одних обучение стало настоящим испытаний, а для других – это обыденное дело. И все они сошлись на том, что страха за свою жизнь не имели, только переживали за коллег.

Заместитель начальника Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области по реагированию на чрезвычайные ситуации Валерий Глобенко рассказал для чего ежегодно организовывают это мероприятие: "Такие учения проводятся ежегодно с целью психологической подготовки молодых работников, которые уже завершили обучение в соответствующих заведениях и пришли нести службу в подразделениях ГСЧС во Львовской области. Сегодня они занимают должности начальников караулов, которые непосредственно осуществляют реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации".

Кроме молодых офицеров, которые в этом году завершили обучение, есть и те, что уже не первый год работают спасателями на Львовщине. Всего было привлечено 123 человека личного состава и 7 единиц пожарно-спасательной техники.

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Во время учений спасатели отрабатывали такие элементы, как подъем по автолестнице на высоту 25 метров, использование специальных устройств при спасении и эвакуации пострадавших с высоты и самоспасение.

Также личный состав практиковал свои умения в вязке спасательной веревки за конструкцию и на потерпевшего. После чего приступили к преодолению полосы препятствий в теплодымокамере, где работали в средствах индивидуальной защиты. В частности, стояла задача найти очаг горения, ликвидировать его, определить место нахождения пострадавшего и вынести его на свежий воздух.

Другие два упражнения были связаны с огнем. Первое – испытания на полосе психологической подготовки, где нужно было пройти сквозь огненную змейку. Второе – тушение зеркала нефтепродукта в специальных теплоотражающтх костюмах. В этом амбаре было около 12 тонн нефтепродукта, которые загорелись. Здесь по легенде спасателям было необходимо с помощью пенной атаки потушить пламя.