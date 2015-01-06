Накануне Рождества боевики 16 раз обстреляли позиции сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

«Начиная с 7 часов 30 минут, незаконные вооруженные формирования 16 раз открывали огонь по позициям наших войск, применяя стрелковое оружие, гранатометы, минометы и артиллерию», - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что «из стрелкового оружия боевики обстреляли наших военных вблизи населенных пунктов Пески, Шумы, Ленинское и Чернухино, из гранатометов – Старогнатовка и Гранитное. Чаще всего террористы сегодня вели огонь из минометов. Они 10 раз обстреляли населенные пункты Славное, Шумы, Редкодуб, Дебальцево, донецкий аэропорт, околицы Никишино и дважды Ленинское».

Из артиллерийских систем незаконные вооруженные формирования вели огонь в районе Богдановки.

Вблизи Никишино «работал» вражеский снайпер.

Напомним, вчера боевики за день 10 раз обстреливали позиции сил АТО.