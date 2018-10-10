Под здание МВД пришли десятки людей с требованием расследовать нападения на активистов (фото, видео)

Последнее нападение произошло сегодня ночью в Борисполе.

Несколько десятков митингующих собрались под зданием министерства внутренних дел с требованием расследовать нападения на активистов.

Последнее нападение произошло сегодня ночью в Борисполе Киевской области, где неизвестные бросили гранату в окно квартиры координатора организации С14 Сергея Мазура, расположенной на втором этаже дома.

В результате взрыва пострадал 61-летний отец Мазура. Он находится в больнице. Полиция квалифицировала взрыв как покушение на убийство.