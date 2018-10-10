Под здание МВД пришли десятки людей с требованием расследовать нападения на активистов (фото, видео)
13:37, 10 октября 2018Общество
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Последнее нападение произошло сегодня ночью в Борисполе.
От МВД требуют расследовать нападения на активистов / фото УНИАН
Несколько десятков митингующих собрались под зданием министерства внутренних дел с требованием расследовать нападения на активистов.
Последнее нападение произошло сегодня ночью в Борисполе Киевской области, где неизвестные бросили гранату в окно квартиры координатора организации С14 Сергея Мазура, расположенной на втором этаже дома.
В результате взрыва пострадал 61-летний отец Мазура. Он находится в больнице. Полиция квалифицировала взрыв как покушение на убийство.
Возле здания МВД митингующие требуют расследовать нападения на активистов С14
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