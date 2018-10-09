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Добкин-старший поразил сеть циничным высказыванием о взрывах на складе боеприпасов возле Ични

15:51, 09 октября 2018
Общество
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Добкин считает взрывы на Черниговщине &quot;салютом&quot; / фото УНИАН

Нардеп из "Оппоблока", экс-"регионал" Михаил Добкин разозлил пользователей сети своим твитом о взрывах на складах боеприпасов на Черниговщине.

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"Кто сказал что, это взрывы?! Это праздничный салют в честь заседания Турецкого патриархата по Томосу. Боюсь даже представить, как атеисты Киевского патриархата автокефалию праздновать собираются!", - написал он.

"Это циничное и некорректное высказывание", "Томос, может, и будет, а вот мозгов вам это не прибавит", "Заседает Вселенский патриархат, турецкого нет", - пишут в комментариях пользователи.

Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский распространил фейковую информацию об арсенале на Черниговщине, выдав довоенную фотографию, предположительно с российского склада, за фото склада в Ичне.

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Новость в сюжете: Взрывы на складе боеприпасов возле Ични
Теги: #склад#взрывы#Добкин