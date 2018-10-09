Добкин-старший поразил сеть циничным высказыванием о взрывах на складе боеприпасов возле Ични

Михаил Добкин назвал взрывы на складах боеприпасов "праздничным салютом".

Нардеп из "Оппоблока", экс-"регионал" Михаил Добкин разозлил пользователей сети своим твитом о взрывах на складах боеприпасов на Черниговщине.

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"Кто сказал что, это взрывы?! Это праздничный салют в честь заседания Турецкого патриархата по Томосу. Боюсь даже представить, как атеисты Киевского патриархата автокефалию праздновать собираются!", - написал он.

"Это циничное и некорректное высказывание", "Томос, может, и будет, а вот мозгов вам это не прибавит", "Заседает Вселенский патриархат, турецкого нет", - пишут в комментариях пользователи.

Кто сказал что это взрывы?! Это праздничный салют в честь заседания Турецкого патриархата по томосу.

Боюсь даже представить, как атеисты Киевского патриархата автокефалию праздновать собираются! — Добкин Михаил (@mdobkin) 9 октября 2018 г.

Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский распространил фейковую информацию об арсенале на Черниговщине, выдав довоенную фотографию, предположительно с российского склада, за фото склада в Ичне.