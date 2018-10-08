В Украине используют 1,5 миллиона недействительных паспортов - исследование

В случае внесения в договор данных недействительного паспорта сделка будет считаться недействительной.

В Украине используют 1,5 миллиона аннулированных паспортов, сообщает сервис мониторинга данных Opendatabot на основе данных Министерства внутренних дел.

Как объясняют специалисты Opendatabot, в большинстве случаев после аннулирования паспорта документ изымает Государственная миграционная служба, однако паспорт также могут потерять, украсть или отдать в ГМС после смерти его владельца, передает Радио Свобода.

По статистике, из 1,5 миллиона недействительных паспортов, которые прошли мимо Государственной миграционной службы, 1,3 были потеряны, 90 тысяч – украли, а 25,7 тысяч принадлежат умершим гражданам.

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«Если аннулированный паспорт не был удален государственной миграционной службой – его могут использовать мошенники», – предупреждают в Opendatabot.

Договор, подписанный с использованием данных такого паспорта, будет считаться недействительным.

В сервисе мониторинга данных советуют проверять в соответствующем сервисе ГМСдокументи людей, с которыми подписываются важные соглашения, в частности относительно займов и аренды недвижимости.