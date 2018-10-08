Неспокойная неделя для Раков и удачная для Козерогов: гороскоп на 8-14 октября

Эта неделя испытает на прочность наши взаимоотношения и наши ресурсы.

9 октября соединение Солнца с Луной откроет новый лунный месяц. Он активизирует все нюансы темы взаимоотношений и пройдет под влиянием кризисных плутонианских энергий.

Уже с начала недели Солнце формирует напряженный аспект к Плутону, передает ТСН прогноз астрологов. Последний выступает в роли чистильщика, который приходит не вовремя и некстати и, невзирая на лица, выполняет свою нелицеприятную работу: убирает то, что отживает, и мешает развитию жизни в разных ее проявлениях. Эти болезненные процессы мы проживаем каждый год, но сейчас они проявлены особенно интенсивно: Скорпион, знак, которым управляет Плутон, приютил сразу четыре планеты. Причем, одна из них, Меркурий, сражается с непредсказуемыми энергиями Урана. А другая, ретроградная Венера, страдает от ядовитых стрел Марса, который неистово запускает их из Водолея.

Овен

Овны по 23 октября будут жить в состоянии вызова: противостояние с близкими партнерами, активизация врагов, напряженное взаимодействие с другими людьми. Кроме того, возможны конфликты с начальниками, чиновниками, представителями официальных органов, силовыми и контролирующими структурами.

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Желание свободы и независимости на этой неделе носит неадекватный, нездоровый характер из-за соединения Марса с Черной Луной. А квадрат Марса с Венерой 11 октября угрожает конфликтами и разрывом отношений с близкими людьми. В этот день вам очень трудно найти общий язык.

Со среды по пятницу Луна в Скорпионе делает вас сильнее, мощнее, но в то же время агрессивнее. Но зато в последние дни недели на душе становится легче и радостнее.

Телец

Благодаря активизации энергий в противоположном знаке Тельцы сейчас входят в красную полосу борьбы за сохранение своих ресурсов — внешних и внутренних. Противостояние с ретро- Венерой, резвым Меркурием и сильным Юпитером делает это время для Тельцов динамичным и напряженным. Но в то же время чувства Тельцов направлены вовнутрь, они пытаются разобраться в своих отношениях с близкими людьми, с друзьями, с коллегами.

Правда, Козерог обеспечивает вас стабильностью и финансовыми потоками. Эта стабильность помогает принимать обновления в жизни ранним Тельцам, на чьей территории сейчас живет Уран.

Луна со среды по четверг проходит зону, которая создаст для Тельцов дополнительные проблемы не только эмоционального характера, но может принести расставания с друзьями, финансовые потери. Не стоит в это время делать значимые покупки. Рутинные вопросы на этой неделе не актуальны, это уже пройденные темы. Тельцы устремлены в будущее.

Близнецы

Управитель вашего знака Меркурий сейчас быстрый и активный. Он набрал скорость, и в этом месяце пробежится сразу по трем темам: сначала подумает и поговорит о взаимоотношениях, привлечет внимание к светским особам, затем — попадет в зону напряжения и станет проницательным и злым, а в последний день месяца перейдет в знак своего падения — Стрелец, чтобы попробовать объять необъятное.

В начале недели активно пользуйтесь связями и контактами. Это время благоприятно для работы с информацией, для встреч, обмена мнениями. Со среды коммуникативная активность спадет, но деловая и творческая по-прежнему будет радовать вас. А с пятницы по воскресенье Луна слегка напряжет ваши чувства и эмоции: либо заставит вас проявить неуемную щедрость, либо проявит непомерное эго, либо вынудит потратить больше, чем вам бы хотелось — денег, чувств, сил.

Так что, в целом, неделя — ваша. Пользуйтесь моментом — получайте удовольствие и решайте вопросы!

Рак

Не самая спокойная неделя для Раков.

Сначала о поддержке. Энергичный, щедрый и влиятельный Юпитер по-прежнему на вашей стороне, что вселяет оптимизм. Но Венера, с которой у вас сейчас гармоничные отношения, может разочаровать. Она уже начала ретроградное движение — углубилась в себя, и поэтому вряд ли поможет вам в гармонизации отношений и в денежных вопросах. Она призывает вас смириться с этим и побыть с ней на одной волне.

Из противоположного знака сильный Сатурн и выходящий из ретро- движения Плутон готовы противостоять вполне по-взрослому. И не только противостоять, но и ставить палки в колеса. Но приняв вызов двух самых тяжелых планет, имеющих отношение к соблюдению принципов формальных ограничений и временных рамок, а также жестких властных влияний и основательных трансформаций, вы можете взять новые вершины в профессиональном развитии или в движении к своим жизненным целям.

Всю неделю вам нужно быть готовым к тому, что вас могут не воспринимать адекватно. Может страдать либо ваш авторитет, либо ваше дело, либо ваше здоровье. Особенно это касается Раков второй декады. Обратите внимание на 10 октября! В этот день эмоциональная напряженность, неприятные неожиданности и необузданные мысли могут вывести вас из равновесия. Будьте осторожны за рулем!

Луна в понедельник и во вторник эмоционально вас напряжет, в среду и четверг стимулирует активнее заниматься отношениями и финансами. А потом, до конца недели, даст возможность эмоционально расслабиться.

Лев

Вам сейчас непросто о себе заявить. Планеты прочно заняли место в каждом недружественном для вас знаке, и поэтому приходится отражать их атаки. Но воспринимайте это как испытание силы духа, как способность оставаться уникальной созидательной личностью несмотря ни на что.

Ваш управитель Солнце указывает на актуальную для октября сферу жизни: взаимоотношения, светская жизнь, отражение действий открытых врагов. Но эта неделя отмечена конфликтом вашего управителя с планетой силы, власти и трансформаций Плутоном. Точный аспект — 12 октября. В этот день, а также двумя днями раньше и позже, не стоит вступать в контакты с властными структурами, находиться в местах массового скопления людей, совершать вольно или невольно любые действия криминального характера.

Луна предлагает в первые два дня недели делать ставку на общение, работу с информацией, светские выходы. Следующие дни будут напряженнее, особенно среда и четверг. Со среды Меркурий, перейдя в знак Скорпиона, создаст конфликтную ситуацию. Например, принесет известие, которое не лучшим образом отразится либо на финансовых, либо на любовных отношениях.

Конец недели наградит оптимизмом и радостью.

Дева

На этой неделе Деве стоит довериться таким понятиям как новизна и нестандартность, стабильность и структурированность, глубинные изменения и переживания.

Особенно эти понятия будет актуальны со среды, когда управитель вашего знака Меркурий перейдет в Скорпион, что добавит вам проницательности и эмоциональных переживаний.

Выходные дни напрягут неразумными широкими жестами и неоправданным оптимизмом — на ваш прагматичный взгляд, разумеется.

Весы

На этой неделе вас все еще будут напрягать рабочие проблемы. Но с этим приходится мириться, неприятные вопросы решать, потому что преодоление трудностей в профессиональной сфере или на пути к достижению своих важных целей и задач — это единственный способ достичь успеха в этих сферах.

Вряд ли стоит сейчас рассчитывать на поддержку друзей. И вот почему. Близнецы на этой неделе полностью зависят от воли других знаков и планет. А Водолей приютил на своей территории вашего антипода Марса. Так что приходится полагаться только на свою главную силу — Солнце, которое гостит в вашем знаке, одаривая энергией и жизненными силами.

Впрочем, опираться на Солнце на этой неделе нужно весьма осмотрительно: 12 октября, а также двумя днями раньше и позже, на вашей территории произойдет главный конфликт недели — Солнце встанет в оппозицию к Плутону. В вашей жизни это может проиграться как конфликт с властью либо с агрессивными лицами противоположного пола. Деспотизм партнера или руководителя может обернуться для вас разрушительными переживаниями, в худшем случае — отразится на здоровье.

Понедельник и вторник будут отмечены эмоциональными контактами. Причем, в понедельник вы можете ощущать внутреннюю скованность, душевную тяжесть. Ну, а во вторник, в новолуние, именно программы вашего знака станут для всех руководством к действию: мы будем учиться выстаивать отношения! Но помните, что в новолуние женщины, как правило, испытывают энергетическую истощенность.

Скорпион

Хотя в Скорпионе сейчас проживают две добрые планеты: Венера и Юпитер — это не делает характер этого знака мягче, а его существование — легче. Наоборот, Венера здесь страдает, а Юпитер торопится побыстрее выскочить из Скорпиона, чтобы зайти в свой родной Стрелец. Но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны: на территории больших финансов оказались две планеты, одна из которых символизирует деньги, а другая — их расширение. Ну, как? Если же вам не по душе низкие материи, давайте по-другому: на территории высших духовных энергий находится планета любви и планета удачи.

Как ни крути, а положение у Скорпионов все-таки завидное. Продолжим в том же оптимистичном духе? Начиная со среды, энергии Скорпиона усилит Меркурий, который до 31 октября пробежит по этому знаку, предоставив его представителям различные новости — приятные и не очень. Таким образом, финансовая сфера оживится для всех нас. И еще одна неплохая новость для Скорпионов, а также Раков и Рыб: в среду и в четверг будет еще веселее: Луна усилит притяжение энергий Скорпиона, в число которых, кроме финансовых, входят и сексуальные.

И все-таки о том, что напрягает. С 10 по 12 октября неожиданная активность грубой мужской природы ударит по личным или деловым отношениям. И эта рана может быть глубока и болезненна. Благо, вы можете прибегнуть к помощи сатурнианского строгого разума или нептунианского милосердия и всепрощения.

Стрелец

Возможно, вы переживаете подготовительный этап, чтобы вступить в период высокой активности и масштабного обновления, который начнется ровно через месяц, когда ваш управитель Юпитер войдет в свой дом — Стрелец. Но сейчас у типичных представителей вашего знака относительное затишье. Скажем так: все идет по-прежнему. Занимаемся тем, что нравится. Решаем текущие повседневные проблемы. Ближе к концу недели вас посетит бодрость, воодушевление, появится желание что-то приятное купить, что-то вкусное приготовить, отдохнуть у воды или в спокойном тихом месте. Почему нет?

Козерог

Вас можно поздравить: уже обе планеты, разместившиеся в вашем доме, начали прямое движение! Это значит, что все задуманное и запланированное сдвигается с мертвой точки и вступает в активную борьбу за существование.

Знаки земного тригона опираются на вас: Дева делает ставку на цели и карьеру, Телец занят обновлением своей территории, но делает это с помощью качеств вашей главной планеты — Сатурна. Ну, и для вас тоже важны свежие идеи, которые все еще приходят от Урана в Тельце.

Но главное событие недели для вас — это квадрат Плутона с Солнцем. Этот аспект мощного противостояния личности и власти, гармонии и деспотизма, свободных отношений и диктаторства не только в полной мере развернется на вашей территории, но в большинстве случаев может исходить от ваших действий или проявлений ваших жизненных принципов. Следует быть особенно внимательными и осторожными в это время, общаясь с партнерами, с представителями властных структур, избегать криминальных действий.

Водолей

Имея такого активного бойца, как Марс, на своей территории, трудно оставаться в тени, тем более вам! Вы деятельны и активны еще и потому, что вас поддерживают партнеры. Но против вас на этой неделе выступает внушительная сила. В знаке Скорпион, из которого обычно исходят конфликтные энергии, в середине этой недели собрались значительные силы: четыре планеты, включая Луну, выставили против вас свои аргументы.

Однако главной неприятностью станет конфликт в личных отношениях. Вам трудно будет найти общий язык с близким партнером. Как бы вы ни желали сдерживать свое раздражение и агрессивность, шансы уйти от конфликта ничтожно малы. На вашей территории всего один боец, да и тот недостаточно силен. Соединение с Черной Луной и Нисходящим Узлом делает его внутренне уязвимым. Так что вам хочется пожелать мужества и стойкости.

Ваш управитель Уран на этой неделе противостоит Меркурию. 10 октября следует быть особенно внимательным к своим словам и мыслям — нервная возбудимость, чрезмерная ментальная эксцентричность может повредить вам.

Возможно, легче станет в последние дни недели, когда Луна, перейдя в Стрелец, попытается гармонизировать ваши бойцовские качества.

Рыбы

Ваша вселенская мудрость станет подспорьем на этой неделе представителям водных знаков, и не только им. Намечающийся тригон вашей главной планеты Нептуна с Венерой немного успокоит ее конфликт с Марсом, утешит, поселит надежду, заставит поверить в лучшее, ну, или ослабит боль, послужив стимулом к художественным воплощениям.

Ваша активность сейчас гармонична и эффективна. Высокая степень интуиции помогает принимать верные решения. Особенно это проявится в среду и четверг. Впрочем, удачей отмечены и последние дни недели.

Как сообщал УНИАН, следующие десять дней стоит быть осторожными Весам, Тельцам и Скорпионам - эти знаки ждет негативный период.