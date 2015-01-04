В Ватикане стартовала реформа церкви – Папа Римский сменил 20 кардиналов

Папа Римский Франциск назначил 20 новых кардиналов в рамках объявленной реформы руководства католической церкви - Римской курии (главный административный орган Святого Престола и Ватикана и один из основных в Католической церкви - ред.). Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на BBC.

По словам Франциска, новые назначения отражают разнообразие и терпимость, к которым стремится церковь, так как 20 представителей происходят из 14 стран, в числе которых служители Эфиопии, Таиланда и Тонга.

Читайте такжеПапа Римский обвинил администрацию Ватикана в жадности и карьеризме

При этом 15 из новоназначенных кардиналов смогут напрямую принимать участие в выборе нового Папы, поскольку моложе 80 лет.