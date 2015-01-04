В Ватикане стартовала реформа церкви – Папа Римский сменил 20 кардиналов
18:26, 04 января 2015Общество
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Папа Франциск стремится реформировать церковь, погрязшую в борьбе за власть, а также сделать ее более мультикультурной.
REUTERS
Папа Римский Франциск назначил 20 новых кардиналов в рамках объявленной реформы руководства католической церкви - Римской курии (главный административный орган Святого Престола и Ватикана и один из основных в Католической церкви - ред.). Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на BBC.
По словам Франциска, новые назначения отражают разнообразие и терпимость, к которым стремится церковь, так как 20 представителей происходят из 14 стран, в числе которых служители Эфиопии, Таиланда и Тонга.
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При этом 15 из новоназначенных кардиналов смогут напрямую принимать участие в выборе нового Папы, поскольку моложе 80 лет.
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