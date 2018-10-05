Климкин призвал украинцев "двадцать раз подумать" перед поездкой в РФ

Министр иностранных дел Павел Климкин в очередной раз напомнил, что гражданам Украины в РФ может угрожать опасность.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев не ездить в Россию без острой необходимости.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в эфире телеканала "UA Харьков".

Глава МИД отметил, что на территории России постоянно находятся около 3 миллионов украинцев.

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"Мы не считаем любые поездки в Россию безопасными. Я это много раз говорил. Каждый, кто едет в Россию, должен следить и понимать, что ему угрожают возможные провокации", - заявил Климкин.

В то же время он отметил, что существуют "человеческие вопросы и человеческие дела", например, когда едут к больным родственникам.

Вместе с тем Климкин добавил, что «не хорошо» ездить на заработки в страну-агрессора.

«Поэтому, уезжая в Россию, даже понимая, что тебе туда очень нужно, необходимо двадцать раз подумать, поразмыслить, а потом принимать решение", - подчеркнул Климкин.