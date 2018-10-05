Суд отобрал права у сына мэра Прилук, который совершил пьяное ДТП и оставил людей без света

По информации местных СМИ, виновник ДТП в суд не пришел.

Суд лишил водительских прав сроком на один год и оштрафовал на 10200 грн сына городского головы Прилук Ярослава Попенко, который в сентябре в нетрезвом состоянии сбил электроопору и въехал в автомобиль.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.

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Согласно сообщению, сегодня, 5 октября, Прилукский горрайонный суд Черниговской области рассмотрел административный протокол и вынес решение о привлечении Попенко к ответственности. По информации местных СМИ, это было второе заседание по этому делу, но ни сегодня, ни 25 сентября Попенко в суд не пришел.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября Ярослав Попенко - сын городского головы Прилук Ольги Попенко - в нетрезвом состоянии сбил электроопору и въехал в припаркованный на обочине автомобиль. Проходить тест на содержание алкоголя он отказался. Полиция составила на нарушителя два админпротокола, в том числе за управление в нетрезвом состоянии, и отпустила. Из-за повреждения электроопоры жители двух микрорайонов Прилук оставались почти сутки без света. Они даже ночью перекрывали дорогу, требуя возобновления электроснабжения.

В мае 2016 года Попенко в состоянии алкогольного опьянения въехал в забор. Тогда он заплатил штраф в размере 3400 грн.