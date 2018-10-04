ЕСПЧ принял жалобу Сенцова, в которой Россия обвиняется в применении пыток

Европейский суд по правам человека принял иск незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова и связал его с делом Украины против России об аннексии Крыма.

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом написал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

"Еще одна суперновость. ЕСПЧ коммуницировал (официально сообщил о жалобе Уполномоченному РФ по делам Европейского суда по правам человека - УНИАН) дело Олега Сенцова. Суд связал его жалобу с делом Украины против России об аннексии Крыма. Работает наш адвокат Наташа Добрева", - написал Чиков.

В поданной в ЕСПЧ жалобе Сенцов заявил, что в отношении него власти РФ нарушили ст. 3 (запрет пыток) и ст. 5 (право на свободу и безопасность) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Правозащитник также опубликовал копию письма из ЕСПЧ, в котором говорится о том, что правительству РФ предоставляется время до 16 января 2019 года для того, чтобы предоставить письменное заключение по делу Сенцова и ответить на ряд важных вопросов.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов. Он содержится в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Его состояние быстро ухудшается, тогда как российские тюремщики уверяют, что состояние здоровья Сенцова удовлетворительное.

18 сентября Верховная Рада приняла постановление №9040 об обращении к норвежскому Нобелевскому комитету относительно выдвижения кандидатуры Сенцова на соискание Нобелевской премии мира. Соответствующее заявление поддержали 245 народных депутатов из 348, зарегистрированных в сессионном зале. Лауреата Нобелевской премии мира 5 октября объявит норвежский Нобелевский комитет.

28 сентября в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили, что Сенцова вывезли из колонии в городскую больницу на дополнительное обследование и получение консультаций. Учитывая результаты проведенного обследования, Сенцову провели «коррекцию лечения», заверили в пресс-службе. Также на сайте ведомства было размещено фото режиссера.

В тот же день уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что российская сторона утверждает, что состояние здоровья Сенцова стабильное, но официального заключения консилиума врачей не предоставляет.

4 октября адвокат Сенцова Дмитрий Динзе рассказал, что состояние украинского режиссера ухудшается, у него развивается гипоксия, а в случае ухудшения его состояния до критического, Сенцова будут кормить принудительно.