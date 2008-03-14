Акционер Укртатнафты говорит, что собрание не начиналось и продолжать нечего

Собрание акционеров ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.), которое должно было состояться сегодня в Кременчуге, не начиналось и поэтому не может продолжиться в Киеве 18 марта.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил Геннадий КОРБАН, представитель ООО «Корсан», которое является миноритарным акционером «Укртатнафты».

«Есть жесткая процедура, четко регламентированная, что собрание проходит в месте и в день, где опубликовано в прессе. Его нельзя переносить или растягивать, прекращать, начинать заново и т.д.», – сказал он.

По словам Г.КОРБАНА, сегодня «регистрация участников не осуществлялась, регистрационная комиссия не была сформирована – это все описано в протоколе Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, с которым попросили ознакомиться министра топлива и энергетики…».

Г.КОРБАН также добавил, что повестка дня была изменена в самостоятельном режиме и не соответствовала опубликованной в прессе повестке. В повестке дня собрания, которое пытались сегодня провести, "почему-то оказалось лишних четыре вопроса, которые не были опубликованы и соответственно не рассмотрены на правлении за 30 дней… Пусть покажут протокол регистрационной комиссии, регистрационной группы. Где представители эмитента и прочее?», – отметил он.

Кроме того, Г.КОРБАН напомнил, что вообще существует определение районного суда, "запрещающее проведение сегодняшнего собрания "Укртатнафты"…, и собрание не состоялось" исходя в том числе и из этих соображений.

«Есть протокол ГКЦБФР, зафиксировавший, что регистрация не начиналась, реестр не предоставлен, и есть решение суда, запрещающее проведение собрания. Акционеры не регистрировались, выписок не получали, протоколов не составляли и, соответственно, не принимали решений, поскольку собрание не было открыто», – резюмировал Г.КОРБАН.

Как сообщал УНИАН, на 14 марта было запланировано проведение собрания акционеров ЗАО «Укртатанафта». По версии правления ЗАО «Укртатнафта» собрание сегодня не состоялось, поскольку его проведение накануне было заблокировано определением одного из районных судов. В протоколе ГКЦБФР об осуществлении контроля за регистрацией акционеров также зафиксировано, что собрание не состоялось из-за отсутствия кворума - никто из акционеров не зарегистрировался.

В то же время, министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН сообщил, что собрание акционеров «Укртатнафты» в Кременчуге сегодня было открыто, но в нем сразу был объявлен перерыв до вторника, 18 марта и его проведение перенесено в Киев. По словам Ю.ПРОДАНА, к участию в собрании зарегистрировался только НАК «Нафтогаз Украины», который владеет 61% акций завода.

Согласно объявлению о проведении 14 марта 2008 г. собрания акционеров ЗАО «Укртатнафта» ("Голос Украины" от 26 января с.г.), в повестку дня было включено 9 вопросов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности ЗАО.

Однако, 5 марта с.г. в газете «Хрещатик» было опубликовано объявление о включении в повестку дня собрания «Укртатнафты» дополнительных вопросов: о смене председателя правления; об утверждении мероприятий по стабилизации работы НПЗ и программы реконструкции целостного имущественного комплекса по переработке нефти и др.

6 марта ЗАО «Укртатнафта» заявило, что включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров «Укртатнафты», согласно объявлению от 5 марта, является незаконным, поскольку не соблюдены сроки и порядок внесения в повестку дня дополнительных вопросов.

Следует отметить, что в последние годы на «Укртатнафте» была конфликтная ситуация вокруг руководства компании. Нынешний глава правления Павел ОВЧАРЕНКО возглавлял "Укртатнафту" в 2003-2004 годах. В октябре 2007 года вернулся к руководству предприятием по решению Сумского апелляционного суда о его восстановлении в должности. В промежутке с 2004 по октябрь 2007 гг. главой правления ЗАО был Сергей ГЛУШКО.

ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

61,346% акций "Укртатнафты" принадлежат государству и переданы в уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины», 28% - Министерству имущества и земельных ресурсов Татарстана (в октябре 2006 года переданы в доверительное управление ОАО "Татнефть"), 8,6% - компании «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акций владеет ООО «Корсан», аффилированное с группой «Приват».