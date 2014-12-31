Накануне Нового года в зоне АТО неспокойно - боевики 15 раз обстреляли украинских военных

В течение суток боевики 15 раз обстреляли позиции украинских военных.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

"День накануне Нового года в зоне АТО выдался беспокойным. Начиная с 6:00 утра и до 18.00 незаконные вооруженные формирования 15 раз обстреливали позиции украинских военных, используя стрелковое оружие, гранатометы, минометы и артиллерию", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что наиболее интенсивные обстрелы произошли в районе донецкого аэропорта и его окрестностях. "Здесь в день дважды «работали» снайперы: вблизи диспетчерской башни и в селе Писки. Кроме того, боевики из гранатометов и минометов трижды обстреливали донецкий аэропорт, а из стрелкового оружия - Писки", - отмечается в сообщении.

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Также акцентируется, что "в течение дня незаконные вооруженные формирования пять раз открывали артиллерийский огонь по позициям наших войск". В частности, из артиллерийских систем боевики обстреляли населенные пункты Орлово-Ивановку, Ольховатку, Гранитное, Водяное и окрестности Оленевки.

Также из стрелкового оружия было обстреляно Авдеевку и Новоселовку, а из минометов Гнутово.

"Стоит отметить, что в течение дня 4 раза были зафиксированы пролеты беспилотных летательных аппаратов - дважды в небе вблизи Мариуполя и дважды в Луганском направлении над Красным Октябрем и Старым Айдаром", - заключается в сообщении.

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