Грозовые снегопады после Одессы и Николаева пришли в Днепропетровск

Автобусы общественного транспорта на маршрутах работают, но из-за непогоды интервал движения увеличен.

В понедельник в Днепропетровске зафиксировали также редкое природное явление - обильный снегопад сопровождался зимней грозой: вспышки молний и гром, похожий на далекие взрывы, напугал жителей города.

Власти Днепропетровска обратилась с призывом к автомобилистам без крайней необходимости не выезжать в город. В то же время призывают руководителей предприятий своевременно расчищать от снега закрепленные за ними прилегающие территории, а также посыпать пешеходные дорожки песком, пишет Радио Свобода.

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Как проинформировали в пресс-службе городского совета, сейчас 17 инспекторов проверяют различные учреждения по уборке своей территории от снега.

«Сразу не штрафуют, а выписывают предписание на устранение нарушения в течение одного дня», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в городском совете сообщили, что на расчистке снежных заносов в городе сейчас работает 74 единицы техники. При необходимости машины коммунальщиков будут убирать снег круглосуточно, отметили в горсовете. До Нового года с проблемой обещают справиться.