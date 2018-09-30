В Киеве из-за концерта Энрике Иглесиаса сегодня могут ограничить работу трех станций метро

Ограничения могут коснуться станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».

В Киеве сегодня могут ограничить работу трех станций метро из-за концерта Энрике Иглесиаса на арене Национального спортивного комплекса «Олимпийский».

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Об этом говорится в сообщении на сайте КП «Киевский метрополитен».

"30 сентября, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» концерта, возможно ограничение на вход для пассажиров станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого» до начала концерта, а также после его окончания", - говорится в сообщении столичной подземки.

Справка УНИАН. Начало концерта испанского певца Энрике Иглесиаса запланировано на 18:00.