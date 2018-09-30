В Киеве из-за концерта Энрике Иглесиаса сегодня могут ограничить работу трех станций метро
11:47, 30 сентября 2018Общество
2499 0
Ограничения могут коснуться станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».
Сегодня в столице состоится концерт Энрике Иглесиаса / REUTERS
В Киеве сегодня могут ограничить работу трех станций метро из-за концерта Энрике Иглесиаса на арене Национального спортивного комплекса «Олимпийский».
Читайте такжеВ Москве украинец погиб под поездом на станции метро
Об этом говорится в сообщении на сайте КП «Киевский метрополитен».
"30 сентября, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» концерта, возможно ограничение на вход для пассажиров станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого» до начала концерта, а также после его окончания", - говорится в сообщении столичной подземки.
Справка УНИАН. Начало концерта испанского певца Энрике Иглесиаса запланировано на 18:00.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter