Наместник Почаевской лавры заявил об угрозах со стороны "внуков Ленина"

Митрополит попросил моральной поддержки прихожан и предупредил, что может понадобиться их физическое присутствие. Он связал происходящее с процессом предоставления православной церкви в Украине томоса об автокефалии.

Наместник Почаевской лавры, представитель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Владимир заявил об угрозах со стороны "внуков Ленина". Об этом говорится в его обращении, которое опубликовано на сайте Лавры.

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"Учитывая сложившуюся ситуацию, и по информации, которой мы располагаем, и по угрозам расправой, которая все распространяется, видно, что и нам придется что-то пережить... Теперь не 17-й год XX века и не разгул Октябрьской революции, однако внуки [российского революционера Владимира] Ленина – по духу – грозят расправой, а потому защитим свою святыню", – сказано в заявлении.

Митрополит попросил моральной поддержки прихожан и предупредил, что может понадобиться их физическое присутствие. Он связал происходящее с процессом предоставления православной церкви в Украине томоса об автокефалии.