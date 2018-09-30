Наместник Почаевской лавры заявил об угрозах со стороны "внуков Ленина"
Наместник Почаевской лавры, представитель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Владимир заявил об угрозах со стороны "внуков Ленина". Об этом говорится в его обращении, которое опубликовано на сайте Лавры.
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"Учитывая сложившуюся ситуацию, и по информации, которой мы располагаем, и по угрозам расправой, которая все распространяется, видно, что и нам придется что-то пережить... Теперь не 17-й год XX века и не разгул Октябрьской революции, однако внуки [российского революционера Владимира] Ленина – по духу – грозят расправой, а потому защитим свою святыню", – сказано в заявлении.
Митрополит попросил моральной поддержки прихожан и предупредил, что может понадобиться их физическое присутствие. Он связал происходящее с процессом предоставления православной церкви в Украине томоса об автокефалии.