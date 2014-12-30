Премьер: в Украине уже более 800 тысяч переселенцев из Крыма и Донбасса

Премьер-министр Арсений Яценюк заявляет, что в Украине зарегистрировано уже более 800 тыс. внутренне перемещенных лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

"Уже более 800 тысяч украинцев зарегистрированы как временно перемещенные лица", - подчеркнул Яценюк.

Он добавил, что эти люди покинули места своего постоянного проживания, потеряли работу и "государство финансирует миллиарды гривен как на социальные выплаты, так и на пенсии и другие заработные платы для этих лиц".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 декабря, Межведомственный координационный штаб сообщил, что согласно оперативной информации, с временно оккупированной территории Крыма и районов проведения АТО в другие регионы Украины переселено 624 тыс. 534 человека (за сутки - 35 человек).

В частности,количество переселенцев из Донецкой и Луганской областей составляет 604 тыс. 627 человек. Из Крыма и Севастополя переселено 19 тыс. 907 человек.