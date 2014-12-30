Количество переселенцев из Крыма и зоны АТО превысило 624,5 тысяч человек

Об этом сообщает Межведомственный координационный штаб по вопросам социального обеспечения граждан Украины, которые перемещаются из районов временно оккупированной территории.

В частности, количество переселенцев из Донецкой и Луганской областей составляет 604 тыс. 627 чел. Из Крыма и Севастополя переселились 19 тыс. 907 чел. При этом среди переселенцев - 134 тыс. 493 ребенка.

Читайте такжеООН: на Донбассе за время вооруженного конфликта погибли 4771 человекБольше всего внутренне перемещенных лиц размещено в Харьковской (120 тыс. 847 чел.), Донецкой (88 тыс. 208 чел.), Луганской (80 тыс. 123 чел.), Днепропетровской (64 тыс. 677 чел.), Запорожской (54 тыс. 286 чел.), Киевской (28 тыс. 613 чел.) областях и в городе Киеве (39 тыс. 47 чел.). Наименьшее количество расселенных в Черновицкой (2 тыс. 234 чел.), Тернопольской (2 тыс. 446 чел.), Волынской (2 тыс. 870 чел.), Ивано-Франковской (2 тыс. 881 чел.), Закарпатской (3 тыс. 136 чел.) и Ривненской (3 тыс. 199 чел.) областях.