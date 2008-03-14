Саперы решили взорвать мину в центре Донецка

Саперы приняли решение взорвать мину в центре Донецка из-за невозможности ее транспортировки.

Как сообщил УНИАН начальник областного управления МЧС Андрей БОНДАРЕНКО, после обследования мины пиротехническая группа пришла к заключению, что боеприпас "приведен в боевое состояние".

"Пиротехническая группа пришла к заключению, что боеприпас приведен в боевое состояние. То есть мина прошла ствол миномета", - сказал А. БОНДАРЕНКО.

Он подчеркнул, что в связи с этим пиротехники приняли решение не транспортивать мину за пределы города, а подорвать боеприпас на месте обнаружения.

"Мину обложат мешками с песком с тем, чтобы при взрыве ни осколки, ни взрывная волна не вышли за пределы строительной площадки", - отметил начальник облуправления МЧС.

Он добавил, что из района чрезвычайной ситуации уже эвакуировано более тысячи учеников и преподавателей школы № 1, а также 62 человека из нескольких жилых домов и одного административного здания.

А.БОНДАРЕНКО также сообщил, что на месте обнаружения мины других боеприпасов пока не обнаружено. "Других боеприпасов там пока не нашли. Склада боеприпасов там не было", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 13 марта в центре Донецка, на строительной площадке "Донбасской инвестиционно-строительной компании" (ДИСК), на пересечении проспекта Маяковского и бульвара Пушкина была обнаружена 50-миллиметровая мина времен Великой Отечественной войны.