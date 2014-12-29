На Черниговщине неизвестные сожгли дом священника Московского патриархата, перешедшего в УПЦ КП
В ночь с 28 на 29 декабря в с. Подино Менского района Черниговской области сгорела хата иеромонаха Нестора (Назарова), настоятеля местной недавно организованной общины Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Об этом сообщается на сайте Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Отмечается, что отец Нестор в течение длительного времени был иноком местного Домницкого монастыря Московского патриархата. "Не выдержав больше пророссийской позиции своей Церкви, осенью он обратился с просьбой к Черниговской епархии Киевского патриархата принять его", - говорится в сообщении. Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий удовлетворил просьбу инока Созонта (Назарова), постриг его в монашество с именем Нестор и рукоположил в сан диакона и пресвитера. После прохождения практики отец Нестор был назначен настоятелем новообразованной общины Киевского патриархата в с. Подино, где он проживает.
Читайте такжеБелорусская православная церковь Московского патриархата хочет автономииПосле перехода в Киевский патриархат о. Нестор "от фанатичных сторонников Московского патриархата неоднократно получал скрытые угрозы и намеки: "как ты ушел в раскол, то лучше тебе отсюда уехать".
Около часа ночи 29 декабря в. Нестор увидел, что из-под крыши его дома идет дым. В результате пожара дом полностью сгорел, удалось лишь частично спасти имущество.
"Наиболее вероятной причиной является умышленный поджог", - отмечают в УПЦ КП.
В связи с этими событиями архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий обратился к правоохранительным органам с требованием провести всестороннее расследование и выявить причину пожара. В случае, если подтвердится предположение о преднамеренном поджоге, владыка требует найти злоумышленников и привлечь их к ответственности.