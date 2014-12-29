На Черниговщине неизвестные сожгли дом священника Московского патриархата, перешедшего в УПЦ КП

Об этом сообщается на сайте Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Отмечается, что отец Нестор в течение длительного времени был иноком местного Домницкого монастыря Московского патриархата. "Не выдержав больше пророссийской позиции своей Церкви, осенью он обратился с просьбой к Черниговской епархии Киевского патриархата принять его", - говорится в сообщении. Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий удовлетворил просьбу инока Созонта (Назарова), постриг его в монашество с именем Нестор и рукоположил в сан диакона и пресвитера. После прохождения практики отец Нестор был назначен настоятелем новообразованной общины Киевского патриархата в с. Подино, где он проживает.

Читайте такжеБелорусская православная церковь Московского патриархата хочет автономииПосле перехода в Киевский патриархат о. Нестор "от фанатичных сторонников Московского патриархата неоднократно получал скрытые угрозы и намеки: "как ты ушел в раскол, то лучше тебе отсюда уехать".

Около часа ночи 29 декабря в. Нестор увидел, что из-под крыши его дома идет дым. В результате пожара дом полностью сгорел, удалось лишь частично спасти имущество.

"Наиболее вероятной причиной является умышленный поджог", - отмечают в УПЦ КП.

В связи с этими событиями архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий обратился к правоохранительным органам с требованием провести всестороннее расследование и выявить причину пожара. В случае, если подтвердится предположение о преднамеренном поджоге, владыка требует найти злоумышленников и привлечь их к ответственности.