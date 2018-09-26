В Сети показали валяющиеся под ногами в центре оккупированного Донецка тряпки "ДНР" (фото)

О дате изображенного на фото митинга не уточняется, однако видно, что, вероятнее всего, он был проведен в теплое время года.

В сети опубликовали фотографию, на которой «флаги» «ДНР» бесхозно валяются прямо в центре Донецка в разгар организованного оккупационными властями митинга.

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Соответствующую фотографию опубликовал на своей странице в Twitter блоггер Залишенець Донецький.

«По-моему, это прекрасно. А лучше - сжечь эту тряпку на палке! На земле валяются флаги и это всё, что нужно знать про то, как проходят митинги в Дыныры!», – отмечает блоггер.

О дате изображенного на фото митинга не уточняется, однако видно, что, вероятнее всего, он был проведен в теплое время года.

Из последних сообщений ресурсов боевиков известно лишь, что оккупанты планировали митинг возле памятника Ленину 31 августа в 19:00, но нет сведений о том, что он состоялся, так как до этого времени был ликвидирован главарь «ДНР» Александр Захарченко.