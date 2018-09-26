Журналист назвал главные причины взрывов в Калиновке год назад (видео)
Взрывы на складе боеприпасов близ Калиновки, Винницкой области, произошедшие год назад, являются демонстрацией вопиющей преступной халатности и некомпетентности руководства ВСУ.
Об этом заявил журналист Юрий Бутусов. Он уточнил, что в этом случае присутствует прямое невыполнение поручений СНБО о рассредоточении запасов боеприпасов, передает «Обозреватель».
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"Этого не было сделано, несмотря на прямые указания, которые были даны военным. И произошел взрыв. А это был наш крупнейший после Балаклеи военный арсенал", — пояснил Бутусов.
По его словам, основная версия следствия — наземная диверсия. Ведь, по данным расследования, в Калиновке не была обеспечена надлежащая охрана арсенала, поэтому ДРГ противника было очень легко попасть на территорию.
"Расследование показало, что большая часть территории арсенала находится в лесу, она не огорожена, на территорию спокойно могут проходить люди, особенно ночью, звери могут жить в этом лесу. А охрана этого арсенала ночью осуществлялась силами 8 пенсионеров из вневедомственной охраны. Это и была вся охрана крупнейшего склада ВСУ", – возмутился Бутусов.