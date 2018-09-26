Журналист назвал главные причины взрывов в Калиновке год назад (видео)

По данным расследования, в Калиновке не была обеспечена надлежащая охрана арсенала, поэтому ДРГ противника было очень легко попасть на территорию.

Взрывы на складе боеприпасов близ Калиновки, Винницкой области, произошедшие год назад, являются демонстрацией вопиющей преступной халатности и некомпетентности руководства ВСУ.

Об этом заявил журналист Юрий Бутусов. Он уточнил, что в этом случае присутствует прямое невыполнение поручений СНБО о рассредоточении запасов боеприпасов, передает «Обозреватель».

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"Этого не было сделано, несмотря на прямые указания, которые были даны военным. И произошел взрыв. А это был наш крупнейший после Балаклеи военный арсенал", — пояснил Бутусов.

По его словам, основная версия следствия — наземная диверсия. Ведь, по данным расследования, в Калиновке не была обеспечена надлежащая охрана арсенала, поэтому ДРГ противника было очень легко попасть на территорию.

"Расследование показало, что большая часть территории арсенала находится в лесу, она не огорожена, на территорию спокойно могут проходить люди, особенно ночью, звери могут жить в этом лесу. А охрана этого арсенала ночью осуществлялась силами 8 пенсионеров из вневедомственной охраны. Это и была вся охрана крупнейшего склада ВСУ", – возмутился Бутусов.