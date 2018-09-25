Подозреваемые в покушении на одесского активиста ранее участвовали в бандитских разборках в Одессе
21:14, 25 сентября 2018Общество
930 0
В ходе перестрелки в конце июня были ранены соратники Дениса Карташева.
Иллюстрация / REUTERS
Подозреваемые в покушении на одесского активиста – участники бандитских разборок на улице Балковской в Одессе.
Как сообщила в телефонной беседе волонтер Наталья Пранжу, ее супруг Денис Карташев узнал в одном из задержанных по подозрению в покушении на жизнь активиста Олега Михайлика грузине члена этнической преступной группировки. Последний 28 июня принимал участие в вооруженном конфликте на Балковской.
Напомним, что троих подозреваемых в покушении на Олега Михайлика задержали вечером 24 сентября. Все трое – грузины. Одного из них утром отпустили. Сейчас он находится в городской клинической больнице №1.
В Олега Михайлика стреляли вечером 22 сентября возле его дома на Осипова. Пострадавшего госпитализировали в Еврейскую больницу с ранениями плеча и грудной клетки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter