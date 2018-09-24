Зависимости, скрытые браки и другие нарушения - журналисты узнали, почему теряют титул самые красивые девушки мира (видео)

Различные обстоятельства не раз стоили победительницам конкурса красоты короны.

Скандалы после коронации - свежая украинская история - не уникальна. Различные обстоятельства не раз стоили победительницам похожих конкурсов короны.

Читайте такжеСкандал вокруг "Мисс Украина-2018": победительница лишилась титула, корону отдадут другой

Как говорится в сюжете ТСН, в некоторых титул отбирали, другие от победы отказывались сами.

Каролина Дуран завоевала корону мисс Доминиканская республика шесть лет назад - она скрывала брак, поэтому была лишена короны. В Британии Зара Голанд была лишена короны за непристойное поведение.

Вместе с короной красавицы получают и большую ответственность. Именно ее и не выдержала россиянка Оксана Федорова, которая стала мисс вселенная и отказалась от короны сама.

21-колумбийка носила корону всего - 4 минуты, после того как ведущий объявил, что произошла ошибка, с нее сняли корону и отдали другой девушке.