Мягкие свитера, душистый чай и чтение под шум дождя: 10 причин любить осень (видео)
На улице уже настоящая осень, но это не повод грустить. Ведь осень – это невероятные пейзажи, долгие вечера с чашкой ароматного какао под любимый сериал, прогулки под дождем с разноцветным зонтиком в руках, а также пироги с шоколадом и мягкие теплые свитера. Так за что же стоит любить осень?
1. Можно носить яркие плащи, сапоги и зонтики.
2. Шелестеть опавшими листьями и собирать разноцветные букеты.
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3. Засыпать под шум дождя, который барабанит по стеклу.
4. Осенью получаются самые яркие и разноцветные кадры.
5. Осень - лучшая пора, чтобы завернуться в теплый плед и наслаждаться горячим кофе, чаем или какао с булочками.
6. Именно осенью самый красивый лес и самые вкусные грибы.
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7. Когда за окном непогода, холодно и идет дождь, нет ничего более уютного домашних посиделок.
8. Долгими вечерами можно наслаждаться дома чтением любимых книг или просмотром сериалов.
9. Можно наблюдать, как идет дождь, и прыгать по лужам.
10. Только осенью пироги, испеченные своими руками, самые вкусные.