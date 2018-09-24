Мягкие свитера, душистый чай и чтение под шум дождя: 10 причин любить осень (видео)

Осень - самое уютное время года, и вот почему.

На улице уже настоящая осень, но это не повод грустить. Ведь осень – это невероятные пейзажи, долгие вечера с чашкой ароматного какао под любимый сериал, прогулки под дождем с разноцветным зонтиком в руках, а также пироги с шоколадом и мягкие теплые свитера. Так за что же стоит любить осень?

1. Можно носить яркие плащи, сапоги и зонтики.

2. Шелестеть опавшими листьями и собирать разноцветные букеты.

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3. Засыпать под шум дождя, который барабанит по стеклу.

4. Осенью получаются самые яркие и разноцветные кадры.

5. Осень - лучшая пора, чтобы завернуться в теплый плед и наслаждаться горячим кофе, чаем или какао с булочками.

6. Именно осенью самый красивый лес и самые вкусные грибы.

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7. Когда за окном непогода, холодно и идет дождь, нет ничего более уютного домашних посиделок.

8. Долгими вечерами можно наслаждаться дома чтением любимых книг или просмотром сериалов.

9. Можно наблюдать, как идет дождь, и прыгать по лужам.

10. Только осенью пироги, испеченные своими руками, самые вкусные.