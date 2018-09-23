Вакарчук призвал поддержать переименование Днепропетровской области

Артист отметил, что насчет конкретных вариантов нового названия области он ничего говорить не будет, поскольку это должен быть личный выбор жителей региона.

Известный артист Святослав Вакарчук высказал свое мнение о том, нужно ли переименовывать Днепропетровскую область.

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Об этом пишет Днепроград.

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук уверен в том, что текущее название нашей области необходимо изменить. Он обосновал свое мнение тем, что в нем содержится напоминание о коммунистическом деятеле. Кроме этого артист напомнил, что переименования требует Закон Украины.

Об этом он заявил во время недавней дискуссии с жителями Днепра. Также он отметил, что насчет конкретных вариантов он ничего говорить не будет, поскольку это должен быть личный выбор жителей региона.

Святослав Вакарчук добавил, что сам он придерживается либеральных взглядов. Он считает, что в нашей стране должно быть равенство прав и демократия. Также он отметил необходимость создания новых нерушимых законов, на которых все должно держаться.

Помимо прочего, артист высказал свое мнение о проведении успешных реформ в государстве:

"Все более или менее успешные реформы, например Новая полиция, стали успешными через независимый отбор кадров. Этого требует каждая сфера. Это как установить новую версию на телефоне: нужно его полностью перезагрузить, чтобы версия обновилась", - резюмировал он.