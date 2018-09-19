"Ты съела мои орешки": как готовятся участницы конкурса "Мисс Украина" (видео)

Под Киевом участницы конкурса красоты "Мисс Украина" готовятся к финалу, который состоится уже послезавтра.

24 красавицы - под одной крышей. Пробуждение в шесть, зарядка, репетиции, мастер-классы и ограниченное меню.

Под Киевом участницы конкурса красоты "Мисс Украина" готовятся к финалу, который состоится уже послезавтра.

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Больше о красивых лицах, идеальные фигуры и иногда непростые судьбы красавиц. О подготовке участниц рассказали журналисты ТСН.

"Салат с моцареллой и помидорами. Практически не едим хлеба", - рассказывают участницы.

Дефиле в купальниках пройдет прямо во время выступления звезд. В этом году на конкурсе выстуят Настя Каменских и Монатик.