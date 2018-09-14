Нацгвардия Украины при поддержке Энергоатома передала военнослужащим, осуществляющим охрану АЭС, сертификаты на приобретение квартир

Поздравляя военнослужащих президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский отметил, что в условиях когда в Украине едет необъявленная война с РФ, вопросы обеспечения предотвращения террористических угроз и физической защиты атомных электростанции Украины являются стратегически важными для страны.

Президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский вместе с командующим Национальной гвардии Украины генерал-полковником Юрием Аллеровим 13 августа 2018 года, во время праздничного собрания личного состава воинских частей 3043 и 3045 на Хмельницкой и Ровенской АЭС презентовали программу социальной защиты военнослужащих, которые осуществляют охрану ядерных объектов и действующих атомных станций Украины. В мероприятии также приняли участие генеральный директор ХАЭС Николай Панащенко, и.о. генерального директора РАЭС Павел Ковтонюк, руководители подразделений электростанции.

В рамках мероприятия состоялось торжественное вручение 19 именных денежных сертификатов на приобретение квартир военнослужащим воинской части 3043, осуществляющего охрану ОП «Хмельницкая АЭС», а также 14 именных денежных сертификатов на приобретение квартир военнослужащим воинской части 3045, осуществляющего охрану ОП «Ровенская АЭС».

Приветствуя военнослужащих Юрий Недашковский отметил, что в условиях, когда в Украине идет необъявленная война с РФ, вопросы по обеспечению предотвращения террористических угроз и физической защиты атомных электростанции Украины являются стратегически важным для страны. АЭС Украины, которые обеспечивают почти 60% потребностей в электроэнергии страны, должны работать стабильно и надежно, и быть защищены от всевозможных проявлений ядерного терроризма. Именно военнослужащие национальной гвардии достойно обеспечивают надежную охрану и физическую защиту этих стратегических объектов.

«Атомные электростанции всегда были и остаются объектами повышенной опасности. Речь идет не только об обеспечении ядерной безопасности, но и об обеспечении физической защиты АЭС и предотвращения проявлений ядерного терроризма, особенно в условиях, когда наша страна переживает не лучшие времена, когда в стране идет война. Атомные электростанции, которые сейчас обеспечивают почти 60% потребностей в электроэнергии страны, должны надежно выполнять свои функции. Нас с военнослужащими объединяет общая задача - мы должны способствовать повышению безопасности Украины. Атомная электростанция требует добросовестного труда не только операторов, не только ремонтного и эксплуатационного персонала, но и самоотверженного труда тех, кто ее охраняет. Именно на военнослужащих национальной гвардии Украины возложена миссия обеспечить охрану и физическую защиту этих стратегических объектов, и они достойно выполняют свою работу. Я искренне поздравляю вас и благодарю за вашу преданность!», - подчеркнул президент Энергоатома.

Он также отметил, что все события, которые происходят в стране не могли не отразиться на экономике государства. Тариф Энергоатома постоянно ограничивается, тем самым ограничиваются возможности Компании в обеспечении социальной защиты своих сотрудников. Но даже несмотря на такие временные неурядицы Энергоатом находит возможности для улучшения уровня жизни своих людей.

«Компания постоянно наращивает динамику по улучшению обеспечения наших людей: и тех, кто работает в Энергоатоме, и военнослужащих, которые добросовестно выполняют свою работу. Мы вместе делаем общее дело и находим возможности для улучшения жизни людей. Сегодняшнее событие беспрецедентное и яркое тому подтверждение. Человек всегда будет привязана к своему дому к своей семье. Хочу заверить всех вас, что Энергоатом на этом не остановится и будет в дальнейшем находить возможности для того чтобы поддержать и улучшить условия жизни наших работников и военнослужащих», - констатировал Юрий Недашковский.

В то же время, командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Юрий Аллеров поздравляя военнослужащих, отметил, что сегодня вопросы содействия военнослужащим в решении их социальных проблем является актуальным на всех уровнях правительственных структур.

«Сегодняшние торжества происходят благодаря содействию руководства НАЭК «Энергоатом». Более того, я хочу поблагодарить Энергоатом за постоянную поддержку и помощь, которую предоставляет Компания защитникам Украины - это и ремонт военной техники, и постоянная волонтерская помощь. Хмельницкая и Ровенская АЭС стали первыми в реализации программы социальной защиты военнослужащих. Военнослужащих, которые добросовестно выполняют свою стратегическую миссию, защищая важные для государства объекты - Хмельницкую и Ровенскую АЭС, в то время как на Востоке Украины продолжаются боевые действия. Героический путь украинского воинства отмечен народом Украины, и мы всеми силами будем пытаться создавать достойные условия для прохождения военной службы», - отметил главнокомандующий Нацгвардии, генерал-полковник Юрий Аллеров.