Замминистра Минфина легализирует покер в обход запрета азартных игр - СМИ

На данный момент в Украине запрещена игра в покер на деньги, но 16 августа в Кабмине неожиданно официально признали спортивный покер видом спорта.

Заместитель министра финансов Сергей Верланов может стать лоббистом легализации азартных игр в Украине.

Такое мнение выразили журналисты издания " Главком ".

Они отмечают, что Верланов, ранее работавший юристом в ряде крупных компаний, уже сотрудничал с Минфином по вопросам подготовки новой законодательной базы игорного бизнеса. В частности, он, в составе юристов Sayenko Kharenko, убеждал Минфин в необходимости легализации игорного бизнеса.

Журналисты также обратили внимание на то, что Верланов является сооснователем Федерации покера Украины. В реестре юридических лиц он и сейчас значится сооснователем Федерации.

Журналисты отмечают, что на данный момент в Украине запрещена игра в покер на деньги, но 16 августа в Кабмине неожиданно официально признали спортивный покер видом спорта.

"Странное совпадение: в июле назначают заместителем министра покерного лоббиста, а в августе - легализуют эту игру", - пишут журналисты.

Интересно также то, что в указе Министерства молодежи и спорта нет четкого определения понятия спортивный покер. Вследствие этого существует огромный риск, что денежный покер легализуют в Украине под видом спортивной игры.

При этом эксперт в этой области Зоряна Топорецкая считает, что подменить одно другим на законодательном уровне будет очень просто.

"Если мы берем просто фишки, играем и как выигрыш получаем эти фишки, то это не является азартной игрой. Но в законодательстве указано, что разрешаются спортивные соревнования, условиями которых является получение денежного или имущественного выигрыша. Это фактически позволяет участникам игры в спортивный покер прописывать, что правилами игры разрешается выигрыш. А если разрешается выигрыш, то откуда он формируется, определяется правилами игры. Кто эти правила утверждает? Фактически, сами организаторы или участники игры", — пояснила Топорецькая.

При этом она отметила, что легализация спортивного покера может привести к тому, что в Украине даже появятся детские клубы покера.

"Ведь государство обязано поддерживать развитие спорта: "пожалуйста, приводите детей с 5-6 лет, мы их, по вашему желанию, научим играть в шахматы, а если хотите - в покер. То есть, риск заключается в том, что, во-первых, государственные деньги можно будет списывать на открытие так называемых спортивных покерных школ, а во-вторых, детей втягивать в эти игры покера", - говорит она.

При этом дальше по аналогии со спортивным покером могут легализовать и работу букмекеров.