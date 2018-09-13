В Одессе обстреляли игорное заведение, полицейские задержали более десяти человек
Сегодня ночью в Одессе правоохранители задержали более десяти человек, обстрелявших заведение распространения лотерей «Лотомаркет».
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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в области, на линию «102» поступило сообщение о стрельбе возле помещения «Лотомаркета», расположенном на проспекте Добровольского (Суворовский район города).
На месте происшествия полицейские обнаружили более двух десятков стрелянных гильз – 9-миллиметровых и гильзы от помпового ружья. В результате выстрелов здание получило повреждение (вмятины на стенах, разбитые оконные стекла).
Как отметили в главке, через некоторое время были задержаны подозреваемые (более 10 человек), которые прибыли из Киева.
У них изъято оружие, в том числе травматические пистолеты, а также документы, среди которых удостоверение «общественного директора благоустройства города Киева».
В настоящее время проводятся соответствующие неотложные мероприятия.