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В Одессе обстреляли игорное заведение, полицейские задержали более десяти человек

13:33, 13 сентября 2018
Общество
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На месте происшествия полицейские обнаружили более двух десятков стреляных гильз \ фото УНИАН

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в области, на линию «102» поступило сообщение о стрельбе возле помещения «Лотомаркета», расположенном на проспекте Добровольского (Суворовский район города).

На месте происшествия полицейские обнаружили более двух десятков стрелянных гильз – 9-миллиметровых и гильзы от помпового ружья. В результате выстрелов здание получило повреждение (вмятины на стенах, разбитые оконные стекла).

Как отметили в главке, через некоторое время были задержаны подозреваемые (более 10 человек), которые прибыли из Киева.

У них изъято оружие, в том числе травматические пистолеты, а также документы, среди которых удостоверение «общественного директора благоустройства города Киева».

В настоящее время проводятся соответствующие неотложные мероприятия.

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Теги: #Одесса#стрельба