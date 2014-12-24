В устройстве, которое хотела взорвать в Киеве луганчанка, было 500 поражающих элементов

Как сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский, поражающие элементы были изготовлены из железного прута и имели размер от 7 до 10 мм и вес по 2 гр каждый.

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По его словам, соответствующие выводы после взрыва самодельного взрывного устройства сделали эксперты. По их данным, самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, было изготовлено на основе гексогена и тротила, и имел тройную систему подрыва.

Как отметил Маркиян Лубкивский, таким образом можно прийти к заключению, что к изготовлению этой взрывчатки причастен исключительно человек, имевший достаточно большие знания и был специалистом по изготовлению таких предметов.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря сотрудники СБУ задержали жительницу Луганска, которая планировала совершить теракт в центре Киева. Выяснилось, что преступление должна была совершить жительница города Луганская Анастасия Коваленко, у которой было изъято взрывное устройство мощностью в тротиловом эквиваленте 3 кг. Ее куратором был сотрудник ГРУ Генштаба России.