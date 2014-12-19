СБУ задержала жительницу Луганска, которая планировала теракт в центре Киева (фото, видео)

Служба безопасности Украины задержала жительницу Луганска, которая планировала совершить теракт в центре Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

"Силами безопасности, департамента контрразведки удалось предотвратить ужасную трагедию в центре Киева - теракт, который должен был быть совершен буквально в ближайшее время", - сказал Лубкивский.

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По его словам, преступление должна была осуществить жительница города Луганска Анастасия Коваленко, которая прибыла в столицу Украины рейсовым автобусом в 5.00 17 декабря.

Как отметил Лубкивский, благодаря наличию об этой гражданке оперативной информации в 10.30 в тот же день она была задержана.

У задержанной было изъято взрывное устройство мощностью в тротиловом эквиваленте 3 килограмма.