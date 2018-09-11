Напился и въехал на огневой установке в лес: экс-АТОшник должен заплатить почти 4 миллиона гривен

По решению суда, бывший участник АТО должен уплатить эту сумму за ущерб, который он нанес установке.

Суд взыскал 3,9 млн грн с бывшего военного за повреждение в зоне АТО самоходной огневой установки, когда он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Соответствующее решение Золотоношский горрайонный суд Черкасской области принял 10 сентября по иску военной прокуратуры Черкасского гарнизона Центрального региона Украины, сообщает ведомство

Обвиняемый гражданин Украины Х. проходил военную службу в зоне проведения АТО в феврале 2015 года.

"Во время службы, находясь в состоянии алкогольного опьянения и самовольно управляя самоходной огневой установкой, допустил столкновение указанной установки с лесным массивом, в результате чего были повреждены ее изделия и механизмы", – говорится в сообщении.

Прокуратура требовала взыскать убытки, причиненные государству, на сумму 3,9 млн грн.

Суд признал "неоспоримыми" доказательства военной прокуратуры и удовлетворил исковые требования обвинения в полном объеме.