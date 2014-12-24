Католики, протестанты и часть православных сегодня ночью будут отмечать Рождество

По преданию, в этот день Дева Мария родила Иисуса Христа. В Вифлееме, в яслях, появился на свет Сын Божий. Весть о рождении Божьего Сына пастухам принесли ангелы. Позже пришли волхвы-мудрецы с Востока, которые о появлении Мессии знали из легенд. Дорогу к городу им указала яркая звезда. По учению Церкви, рождение Иисуса Христа открыло возможность для спасения души и вечной жизни для каждого христианина.

25 декабря Рождество празднует Римско-католическая церковь, большинство протестантских церквей, а также часть православных - включая Константинопольскую (кроме Афона), Антиохийскую, Александрийскую, Кипрскую, Болгарскую, Румынскую, Польскую, Албанскую, Греческую.

Читайте такжеВ Киев привезли Вифлеемский огонь мира (фото)В ночь с 24 на 25 декабря в римско-католических храмах Украины проходят торжественные богослужения. Главная церемония проходит в Ватиканском соборе Святого Петра. Эту службу возглавляет Папа Римский.

24 декабря католики латинской традиции и другие христиане, живущие по Григорианскому и Новоюлианскому календарям, проводят Святую Вечерю. Святой вечер - это собственно последний день четырехнедельного поста, который предшествует Рождеству.

Вечером 24 декабря, когда загорается первая звезда, которая когда-то указала путь мудрецам новорожденного младенца, семьи собираются за праздничным столом. Перед началом трапезы читается отрывок из Евангелия, поется первая колядка, потом все преломляют рождественский хлеб - облатку, символизирующую радость праздника, который приближается. Облатки освящают в храмах во время поста перед Рождеством.