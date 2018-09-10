Новый клип Сергея Шнурова об украинце бьет рекорды просмотров (видео)

В клипе также присутствуют традиционная для «Ленинграда» ненормативная лексика и обнаженные девушки.

В сеть выложили клип на песню лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, написанную для заключительной части трилогии фильмов о приключениях украинского писателя Николая Гоголя. Читайте такжеУсы, пельмени и смерть: Киркоров и Басков шокировали новым совместным клипом на песню "Ибица" (видео) По сюжету клипа в провинциальный театр приезжает режиссер, чтобы поставить повесть «Вий» Николая Гоголя в современной интерпретации. В клипе также присутствуют традиционная для «Ленинграда» ненормативная лексика и обнаженные девушки. Видео уже набрало более миллиона просмотров на канале YouTube.

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