Минсоцполитики сообщает о более 730 тысяч зарегистрированных переселенцев

По состоянию на 22 декабря органами социальной защиты населения взяты на учет 736 тыс. 169 переселенцев из Донбасса и Крыма, что составляет 499 тыс. 722 семьи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины. Ежемесячная адресная помощь для покрытия расходов на проживание назначено 196 тыс. 749 семьям. Читайте такжеЧисло внутренних переселенцев в Украине приблизилось к 600 тысячамПо данным Минсоцполитики, уже 136 тыс. 691 семья получила указанную денежную помощь общей суммой 251 млн грн.

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