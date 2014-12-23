На Рождественские праздники 260 детей из Луганщини поедут в западные регионы "развеивать стереотипы"

Об этом сообщает официальный сайт главы Луганской ОГА Геннадия Москаля.

Дети из районов, подконтрольных украинской власти, направится на запад группами по 20 человек.

"Проживание и питание берут на себя местные органы власти. На месте дети будут ходить на экскурсии, знакомиться с историей областей и участвовать в Рождественских торжествах. Часть детей живет в семьях, которые с радостью согласились их принять", - сказано в сообщении.

Читайте такжеЮНИСЕФ: 1,7 млн детей из-за конфликта на востоке Украины находятся в тяжелой ситуацииРанее Геннадий Москаль заявил, что намерен отправить детей из Луганской области на Новогодние и Рождественские праздники в западные регионы страны. По словам председателя ОГА, знакомство с жизнью на Западной Украине поможет развеять стереотипы, которые были навязаны детям “региональной” и российской пропагандой.