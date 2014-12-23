На Рождественские праздники 260 детей из Луганщини поедут в западные регионы "развеивать стереотипы"
Сразу после Нового 2015 года (2-4 января) 260 детей из Луганской области поедут на Рождественские праздники в западные регионы Украины: Волынскую, Тернопольскую, Закарпатскую, Львовскую, Черновицкую и Ивано-Франковскую области.
Об этом сообщает официальный сайт главы Луганской ОГА Геннадия Москаля.
Дети из районов, подконтрольных украинской власти, направится на запад группами по 20 человек.
"Проживание и питание берут на себя местные органы власти. На месте дети будут ходить на экскурсии, знакомиться с историей областей и участвовать в Рождественских торжествах. Часть детей живет в семьях, которые с радостью согласились их принять", - сказано в сообщении.
Читайте такжеЮНИСЕФ: 1,7 млн детей из-за конфликта на востоке Украины находятся в тяжелой ситуацииРанее Геннадий Москаль заявил, что намерен отправить детей из Луганской области на Новогодние и Рождественские праздники в западные регионы страны. По словам председателя ОГА, знакомство с жизнью на Западной Украине поможет развеять стереотипы, которые были навязаны детям “региональной” и российской пропагандой.