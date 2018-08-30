В Украину пытался въехать российский дипломат, которому запрещен въезд до 2023 года

Дипломата с поезда «Москва-Харьков» вернули в Российскую Федерацию.

Сегодня сотрудники Харьковского пограничного отряда не пропустили в Украину российского дипломата, которому запрещен въезд до 2023 года.

Как сообщает Государственная пограничная служба, дипломат планировал попасть на территорию Украины через пункт контроля «Харьков-пассажирский» поездом «Москва-Харьков».

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«Во время осуществления проверки документов пограничники установили, что один из пассажиров поезда является вторым секретарем Генерального консульства Российской Федерации в городе Харькове. В отношении иностранца действовало поручения уполномоченных государственных органов о запрете въезда на территорию Украины до 2023 года», - сказано в сообщении.

При этом в ведомстве не указали фамилию дипломата.

Отмечается, что его не пропустили на территорию страны и вернули в Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, Аваков рассказал, что российские пограничники поставили столбы посреди улицы поселка на границе с Украиной.