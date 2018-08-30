Российские пограничники поставили столбы посреди улицы поселка на границе с Украиной – Аваков

Улица Дружбы народов в поселке Меловое была советским символом – одна ее часть считалась украинской, а другая – российской.

В поселке Меловое на украино-российской границе (Луганская область) российские пограничники вчера начали ставить столбы прямо посреди улицы.

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Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Луганская область, посёлок Мілове (Меловое). Улица Дружбы народов. Был советский такой символ. Часть улицы - Украина, часть Россия. Вчера российские пограничники - молодцы - начали устанавливать столбы ограждения посреди улицы. Вот такая она вышла в итоге "дружба народов", - отметил он.

Луганская область, посёлок Мілове (Меловое). Улица Дружбы народов. Был советский такой символ. Часть улицы - Украина, часть Россия.

Вчера российские пограничники - молодцы - начали устанавливать столбы ограждения посреди улицы.

Вот такая она вышла в итоге "дружба народов" pic.twitter.com/7d94rWFYCJ — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 30 серпня 2018 р.

Как сообщал УНИАН, 28 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время ожидает от Министерства иностранных дел пакет документов для начала реализации процесса по прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Справка УНИАН. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который назвали «Большим договором», был подписан президентами двух стран 31 мая 1997 года. Государства официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважения территориальной целостности. После аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе неоднократно звучали призывы расторгнуть этот договор из-за нарушения Россией территориальной целостности Украины.

К слову, ранее УНИАН уже рассматривал, что дальше следует делать с Договором о дружбе с РФ, срок действия которого формально истек еще в мае 2017 года.