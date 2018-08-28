"Работать будет некому": жители оккупированного Луганска рассказали о плачевной ситуации в школах

Местные так называемые "администрации" замучали педагогов проверками и бумажной волокитой.

Во временно оккупированном Луганске перед началом учебного года уволились 12 директоров средних школ.

Об этом сообщает издание LIGA.net со ссылкой на несколько источников в оккупированном городе.

Речь идет, например, о таких школах, как № 9 и 13.

Собеседники на правах анонимности рассказали, что отмечается очень плохая тенденция. "Директора школ уходят, учителя отказываются от своих заслуг - категорий, старшего учителя, для того, чтобы не аттестоваться. Все жалуются на то, что во время аттестации вытягивают последние "соки", - сказала одна из учительниц.

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По словам другого источника, все это откладывает отпечаток на психике педагогов, поскольку местные так называемые администрации "замучали проверками и бумажной волокитой".

"В прошлом году на скорой помощи неоднократно вывозили учителей, которые аттестовались, для оказания медицинской помощи. Новый учебный год сулит очередные испытания на прочность, многие учителя за лето не оздоровились, получая так называемые отпускные мелкими подачками все лето. Все они понимают, что зажаты в ловушку", - сказал местный житель Сергей, который лично знаком с ситуацией.

По его словам, учителя не хотят брать классное руководство.

"В школах работает много пенсионеров со стажем 35-40 лет, они выработались, молодых учителей очень мало, пару лет и работать в школах будет не кому, а, главное, местному "министерству образования" придется проверять самих себя, старая гвардия уходит, а молодежь уезжает, понимая, что с такими требованиями и зарплатами тут делать нечего. Создают атмосферу прессинга, чтобы сами ушли, со старой гвардией работать сложно, а некоторую молодежь можно и потрусить", - добавил он.

Сергей подчеркнул, что в случае, если учитель отказывается от аттестации, то ему понижают категорию, а, соответственно, и размер оклада.