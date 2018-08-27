Курсант-романтик сделал предложение любимой на параде ко Дню Независимости (фото, видео)

Для девушки, приехавшей поддержать своего парня, предложение оказалось полной неожиданностью.

В День Независимости Украины участник праздничного парада Вячеслав Короткий сделал на главной улице Киева предложение руки и сердца своей возлюбленной. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГПСУ.

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«На главном празднике Украины на главной улице Киева участник парада Независимости курсант-пограничник Вячеслав Короткий сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной – Татьяне Федорчук», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для девушки, приехавшей поддержать своего парня, предложение оказалось полной неожиданностью.

«Эмоций добавила праздничная атмосфера, поощрительные аплодисменты и пение участников парада. А также букет, который вручил целый генерал – ректор академии пограничной службы. Разве могла Татьяна в такой обстановке сказать что-то другое, кроме «ДА!». Желаем молодой паре счастья и много положительных впечатлений!», - резюмировали в ГПСУ.

Напомним, 24 августа в Киеве состоялся парад по случаю Дня Независимости Украины. В параде приняли участие 4,5 тыс. украинских военнослужащих, а также ветераны войны на Донбассе и военные из 18 стран-партнеров Украины. После этого парадными расчетами проехали около 250 единиц военной техники.

Впервые после довольно длительного перерыва в параде приняла участие военная авиация.