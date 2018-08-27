Коллектив ГП «Зоря» — «Машпроект» лично поблагодарил президента за его государственническую позицию, - председатель ОГА

Только благодаря принципиальной позиции и всесторонней поддержке Президента Украины Петра Порошенко, такие предприятия оборонного комплекса, как «Зоря»-«Машпроект», имеют возможность стабильно работать и переориентироваться на новые рынки.

Об этом заявил председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко, во время посещения Президентом Украины Петром Порошенко предприятия стратегического значения «Зоря»-«Машпроект».

“Дипломатический талант Президента Украины и его четкое понимание сегодняшних экономических реалий, дают возможность оборонным предприятиям, даже в условиях внешней агрессии против нашего государства, стабильно работать и перепрофилироваться на другие рынки. Из последнего можно вспомнить хотя бы закон, подписанный Петром Порошенко 18 августа, который позволяет Государственному концерну "Укроборонпром" не отдавать долги стране-агрессору. Я считаю, что в капле чернил под этим Законом содержания и значения для Украины больше, чем в тысячах и миллионах букв в комментариях об очередной измене. Сегодня Петр Порошенко услышал именно такую позицию от многотысячного коллектива нашего стратегического предприятия”, - заявил глава Николаевской ОГА.

Отметим, что в ходе своего визита в Николаевскую область Президент Украины Петр Порошенко посетил предприятие стратегического значения «Зоря»-«Машпроект», где ознакомился с последними разработками завода. Особое внимание Президент уделил тому, каким образом, учитывая отказ от сотрудничества с Россией, происходит освоение новых рынков сбыта высокотехнологичной продукции.

По словам Алексея Савченко, позиция Президента, учитывая его авторитет в международном сообществе, является очень важной для работников предприятия, поскольку оно является экспортноориентированным – 82% продукции поставляется на экспорт.

“С начала агрессии со стороны России наше стратегическое предприятие смогло полностью изменить портфель заказов и отказаться от любого сотрудничества со страной-агрессором. На сегодняшний день основными заказчиками продукции являются Индия - 58,0%, Китай - 13,4%, Узбекистан - 11,5%, Иран - 6,2%, Беларусь - 3,9% и другие, что позволяет предприятию оставаться мощным элементом в структуре экономики не только региона, но и страны в целом. Сегодня Президент, общаясь с рабочими завода отметил, что одним из наиболее перспективных путей дальнейшей диверсификации рынков сбыта предприятия является участие в инфраструктурных проектах в Украине. Это четкий посыл и движение в этом направлении позволит предприятию значительно увеличить загрузку производственных мощностей. Сегодня коллектив ГП «Зоря» — «Машпроект» лично поблагодарил президента за его государственническую позицию”, - отметил Алексей Савченко.

Кроме этого, председатель ОГА акцентировал внимание на том, что это предприятие может служить примером для многих других – при среднем количестве работников в 10 413 человек, на предприятии нет задолженности ни по выплате заработной платы, ни даже задержек по ее выплате.

“Еще раз подчеркиваю, мы знаем, насколько сложно было руководству предприятия переориентироваться в условиях войны с Россией на работу с другими потребителями продукции, и мы очень благодарны Президенту Украины, который активно подключился к решению этой сложной проблемы на своем уровне и нам совместными усилиями удалось в очень сжатые сроки предоставить заводу всю необходимую поддержку”, - подытожил Председатель Николаевской ОГА.