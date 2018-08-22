Опальная украинская певица станет судьей российского шоу "Голос"

Компанию Лорак составят композитор Константин Меладзе, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, а также рэпер Баста.

Опальная украинская певица Ани Лорак станет судьей российского музыкального шоу "Голос".

Об этом сообщает Telegram-канал Super.

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Компанию Лорак составят композитор Константин Меладзе, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, а также рэпер Баста.

Как сообщал УНИАН, украинская певица Ани Лорак продолжает выступать в российских городах. Так, у артистки прошел концерт в Сочи.

"Вы давно уже стали моей судьбой, моей семьей. И я не представляю своей жизни без вас. Спасибо, Сочи!", - заявила Ани Лорак со сцены.