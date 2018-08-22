Опальная украинская певица станет судьей российского шоу "Голос"
20:50, 22 августа 2018Общество
432 0
Компанию Лорак составят композитор Константин Меладзе, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, а также рэпер Баста.
Ани Лорак продолжает выступать в РФ / instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак станет судьей российского музыкального шоу "Голос".
Об этом сообщает Telegram-канал Super.
Читайте такжеАни Лорак раскритиковали в Instagram за уставший и измотанный вид (фото)
Компанию Лорак составят композитор Константин Меладзе, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, а также рэпер Баста.
Как сообщал УНИАН, украинская певица Ани Лорак продолжает выступать в российских городах. Так, у артистки прошел концерт в Сочи.
"Вы давно уже стали моей судьбой, моей семьей. И я не представляю своей жизни без вас. Спасибо, Сочи!", - заявила Ани Лорак со сцены.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter