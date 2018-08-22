"Дал новые показания": в ГПУ попытались объяснить освобождение подозреваемого в нападении на Гандзюк

Новиков опроверг свои показания, что был на море во время нападения на женщину.

Подозреваемый в нападении на сотрудницу Херсонского горсовета, активистку Екатерину Гандзюк, Николай Новиков дал новые показания о своем алиби, что и стало причиной для его освобождения из-под стражи.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Во время следствия установлено и новыми показаниями Новикова подтверждено, что он действительно находился недалеко от места преступления, но преступление не совершал. В связи с дополнительными свидетельствами, полученными от подозреваемого гражданина Новикова, которые он раньше скрывал от следствия, была установлена его непричастность к совершению преступления в отношении Екатерины Гандзюк", - заявил он.

По словам Лысенко, это стало основанием для закрытия прокуратурой Херсонской области уголовного производства в отношении Новикова за отсутствием в его действиях состава преступления.

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"Постановление было предоставлено в изолятор временного содержания для освобождения задержанного из-под стражи", - отметил представитель ГПУ, добавив, что предварительные показания Новикова относительно места его пребывания на морском побережье во время совершения нападения на Гандзюк следствием и им лично – опровергнуты.

Напомним, 31 июля в Херсоне напали на местную активистку Екатерину Гандзюк - мужчина ждал у подъезда и плеснул на девушку неизвестной жидкостью. Женщина получила ожоги 40% тела. Полиция опубликовала видео с подозреваемым в нападении. Как выяснили эксперты, активистку в Херсоне облили концентрированной серной кислотой. Пострадавшую экстренно перевезли самолетом в Киев. 6 августа решением суда подозреваемый в исполнении этого преступления Николай Новиков взят под стражу.

17 августа, сотрудники Нацполиции и СБУ задержали двух человек, которых считают причастными к организации покушения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Впоследствии правоохранители провели спецоперацию и задержали еще трех подозреваемых в нападении на Гандзюк.

22 августа Николая Новикова отпустили из-под стражи и закрыли дело против него.