В Украине действуют от 80 до 100 «воров в законе» - Аваков

По словам министра, 70% угонов автомобилей координируются криминальными авторитетами, также - 60% квартирных краж, террористические преступления, убийства, в том числе заказные.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в Украине на сегодняшний день действуют от 80 до 100 «воров в законе».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время панельной дискуссии в рамках экспертного форума в Киеве.

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«В Украине действуют на сегодняшний момент от 80 до 100 «воров в законе», на которых базируются целый ряд преступных сообществ», - сказал он.

По словам министра, 70% угонов автомобилей координируются криминальными авторитетами, так называемыми «ворами в законе», также - 60% квартирных краж, террористические преступления, убийства, в том числе заказные.

Кроме того, как отметил Аваков, между США, Великобританией, Канадой, Германией, Францией и Украиной был создан альянс, в рамках которого ведется работа по созданию департамента спецрасследований, направленного на борьбу с организованной преступностью.

Как сообщал УНИАН, 4 июня из Украины выдворили «вора в законе» по кличке «Хидир».