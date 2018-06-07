В Украине действуют от 80 до 100 «воров в законе» - Аваков
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в Украине на сегодняшний день действуют от 80 до 100 «воров в законе».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время панельной дискуссии в рамках экспертного форума в Киеве.
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«В Украине действуют на сегодняшний момент от 80 до 100 «воров в законе», на которых базируются целый ряд преступных сообществ», - сказал он.
По словам министра, 70% угонов автомобилей координируются криминальными авторитетами, так называемыми «ворами в законе», также - 60% квартирных краж, террористические преступления, убийства, в том числе заказные.
Кроме того, как отметил Аваков, между США, Великобританией, Канадой, Германией, Францией и Украиной был создан альянс, в рамках которого ведется работа по созданию департамента спецрасследований, направленного на борьбу с организованной преступностью.
Как сообщал УНИАН, 4 июня из Украины выдворили «вора в законе» по кличке «Хидир».