Киев передал эстафету: во Львове бушует сильный ливень - по улицам потекли "реки" (фоторепортаж, видео)

Из-за ливня во Львове временно приостанавливали движение трамваев и троллейбусов.

Во Львове из-за сильного ливня подтоплен десяток улиц, приостановлено движение трамваев.

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Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

«Из-за превышающего норму количества осадков подтоплен десяток улиц. Сейчас приостановлено движение трамваев. На все адреса, где есть подтопление и заиление, выехали коммунальные службы», - говорится в сообщении.

Очевидцы делятся в соцсетях невероятными кадрами, во что стихия превратила город за считанные минуты:

В ведомстве заверили, что сейчас все коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды в городе.

«На ул. Сахарова есть подтопления, сейчас там от заиления чистят дождеприемники. На ул. Джерельной вода уже спадает. Также есть подтопления на ул. Городоцкой, 12, на пр. Чорновила, на ул. Торфяной, 26 подтопило первый этаж дома, где расположены офисные помещения. Вероятно, здесь будут задействованы службы «Львовводоканала», чтобы откачать воду. Также подтопления есть на ул. Петлюры, Выговского. Все коммунальные службы на месте, работают. Очень большое количество осадков одновременно выпало, пошло заиление дождеприемников. На пр. Чорновила есть места, где сорвало люки», - сообщила директор Департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры горсовета Ирина Маруняк.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 августа стихия в центре Киева поломала деревья, рекламные щиты и вывески. Улицу Крещатик затопило, а потом вода хлынула в торговый центр "Метроград".

В центре Киева обрушилась часть ранее сгоревшего здания, упал столб. На Подоле не ходили трамваи, поскольку завязли в болоте. На одной из улиц Подола образовалось "море".

Снова затопило тоннель возле станции метро "Дорогожичи".